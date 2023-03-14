Культурный код: в Петербурге наказали банду подростков

Они разгромили парадную, не стесняясь камер.

Банда подростков в Петербурге достигла такого уровня просветления, что поставила под сомнение целую теорию эволюции Дарвина. Видео их вечеринки в одной из парадных города облетело все соцсети. Досталось даже детской коляске. Каких масштабов может достичь девиантное поведение и как за это наказывают в культурной столице — расскажет Семен Егоров.

Тишина воскресного утра в доме 5/2 на улице Мытнинской была нарушена громким ударом по двери парадной. Это непрошеные гости подыскивали себе уборную.

«Обдули весь подъезд и коляску тоже. Ночью было шумно», — пожаловалась местная жительница.

Парадные дома Станового — излюбленное место подростков. Жители жалуются на их поведение. После визита утренней компании отмывать и проветривать придется еще долго.

«Вот та дверь, на которую ночью напали хулиганы. Дверное окно не выдержало удара и покрылось трещинами. По словам жильцов дома, злоумышленники не ограничились только этим: вдобавок, они справляли нужду в парадной. На следующий день их вычислили активисты дома. Вандалы извинились, убрали следы своих действий и погасили часть затрат на замену дверного окна», — рассказал корреспондент Семен Егоров.

«Если есть видеозапись с видеокамеры, которая легально была установлена, то ее представление и удостоверение ее подлинности является ну для правоохранительных органов очень большим подспорьем для поиска тех вандалов, которые повредили что-то из имущества. Все, и они потом не отмажутся и дальше уже в судебном порядке обязаны будут компенсировать ущерб», — рассказал Павел Склянчук, эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ.

Юристы считают, что группе юношей повезло. Судебного разбирательства им удалось избежать. Как и административной или даже уголовной ответственности.

«В данной ситуации ребята не только ругались и мешали жителям, но и производили действия, которые квалифицируется „нехорошо“, например, дефекация и мочеиспускание, это может квалифицироваться очень сурово и жестко, это не слово написать на сцене, это отягчающий состав», — рассказал Кирилл Чернявский, судебный юрист.

Парадная Станового дома уже становилась объектом нападений. Чаще всего хулиганы заглядывают сюда именно в марте. С чем это связано остается только догадываться. Но несмотря на постоянные визиты, жители намерены и дальше оберегать свой дом.