Агентство Bloomberg сообщает, что власти страны уже призвали банки и трейдеров соблюдать ограничения.

Информация Bloomberg о якобы принятом властями Индии решении поддержать антироссийские санкции Запада, в том числе потолок цен на нефть, скорее всего, является так называемым вбросом. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. На самом деле прагматичные индийцы будут стараться как можно дольше балансировать в этом конфликте. Ведь рыночная стоимость сейчас не превышает «потолка» — ограничения уже соблюдены, хоть и формально.

По данным агентства, на полях минувшего совещания глав МИД стран–участниц G20 в Нью-Дели представители Индии провели «обстоятельные беседы» с делегациями из США и других членов G7. Утверждается, что власти государства уже призвали глав банков и трейдеров соблюдать нефтяные санкции. Но Чирков полагает, страна просто пытается, как говорится, усидеть на двух стульях.

«Индийцы не хотят ссориться ни с кем. Им лучше сохранить максимально хорошие отношения с большинством стран мира. Поэтому при переговорах с Западом они могут пользоваться вполне такой риторикой, что, мол, мы соблюдаем потолок цен. На самом деле, цена на российскую нефть сейчас не такая высокая, чтобы ее невозможно было подогнать под действующий потолок цен», — заявил эксперт.

Чирков подчеркнул: формальное следования требованию Запада не означает, что Дели будет придерживаться предельной цены барреля в долгосрочной перспективе. Скорее всего, в кулуарах G7 было заявлено, что при снижающихся сейчас ценах на нефть во всем мире Индия имеет возможность импортировать российскую нефть по цене, которую можно формально подогнать под потолок цен. Но в случае повышения стоимости барреля разговоры в кулуарах G7 так и останутся разговорами.

«Индия будет импортировать российскую нефть стоимостью выше потолка цен. И у американцев разрешения спрашивать не будет. Они будут делать то, что хорошо им, для их экономики, для их населения. Индия — это растущая экономика», — сказал экономист.

Подтвердить «данные источников» Bloomberg, добавил Чирков, достоверно могут только соответствующие законодательные акты. Пока же Дели ни в одном документе не подтверждает свое присоединение к антироссийским санкциям, а нефть так и поставляется по рыночной цене. Кроме того, известна политика Москвы — введение предельной стоимости повлечет последствия в виде отказа от сотрудничества.

«Позиция Россия однозначна. Поэтому Индия не может присоединяться к потолку цен на нефть, просто потому что Индия хочет, чтобы ее экономика развивалась. Индия является рекордсменом по импорту углеводорода из России. Шансы, что Индия присоединится к потолку цен, равны нулю», — заключил эксперт.

Антироссийские санкции в сфере топливной промышленности вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импортировать нефтепродукты из РФ, страны Евросоюза и «Большой семерки» также ввели потолок цен. Но уже в марте, как сообщал ранее 5-tv.ru, Министерство финансов США анонсировало пересмотр установленного предела.