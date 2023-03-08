В США анонсировали пересмотр странами G7 потолка цен на нефть из России

Министерство финансов США анонсировало изменения государствами-участниками G7 потолка цен на российскую нефть в марте.

Об этом стало известно из комментария, который дала РИА Новости помощница главы американского минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Кроме того, Розенберг задали вопрос, видит ли Вашингтон дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти после введения потолка цен против сырья из России.

«Мне нечего вам сообщить», — ответила американская чиновница.

Топливные санкции некоторых государств против углеводородов из РФ вступили в силу с 5 февраля: Европейский союз наложил запрет на импорт нефтепродуктов из России, вместе с этим страны Евросоюза и «Большой семерки» ввели потолок цен на них.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Эстонии призвали снизить ценовой потолок на нефть.