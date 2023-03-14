Александра Розенбаума госпитализировали
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Он доставлен в больницу в Красноярске.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Народный артист РФ Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске.
Как рассказал источник 5-tv.ru, близкий к ситуации, 71-летний артист был доставлен в городскую Больницу скорой помощи.
«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — рассказал собеседник Пятого канала.
Подробности произошедшего выясняются.
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