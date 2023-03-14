Александра Розенбаума госпитализировали

Народный артист РФ Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске.

Как рассказал источник 5-tv.ru, близкий к ситуации, 71-летний артист был доставлен в городскую Больницу скорой помощи.

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — рассказал собеседник Пятого канала.

Подробности произошедшего выясняются.