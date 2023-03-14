Александра Розенбаума госпитализировали

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 2 176

Он доставлен в больницу в Красноярске.

Александра Розенбаума госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Народный артист РФ Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске.

Как рассказал источник 5-tv.ru, близкий к ситуации, 71-летний артист был доставлен в городскую Больницу скорой помощи.

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — рассказал собеседник Пятого канала.

Подробности произошедшего выясняются.

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