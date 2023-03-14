В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к санкциям против РФ

Сербское движение социалистов потребовало уволить министра экономики, призвавшего поддержать санкции против России. В заявлении партии сказано, что чиновник хочет разделить правительство в то время, когда стране особенно нужно единство.

Ранее министр экономики Раде Баста высказал мнение, что на Сербию оказывается слишком большое давление, его страна платит за это слишком большую цену.

На это уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала позицию чиновника странной. Давит на Сербию Америка, но министр призывает выступить не против США, а против России. Кроме того, нет никаких гарантий, что с поддержкой санкций против Москвы давление Вашингтона на Белград закончится.