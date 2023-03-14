«Лекарств нет»: плачущая Галина Боб рассказала о болезни детей на Мальдивах

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Рита Миронова
Рита Миронова 581

Дети актрисы Галины Боб заболели во время отдыха на Мальдивах

«Лекарств нет»: плачущая Галина Боб рассказала о болезни детей на Мальдивах

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Актриса вместе с мужем и тремя детьми улетела отдыхать, но неприятности застали ее в самый неожиданный момент.

Актриса Галина Боб, известная по роли официантки Маши из «Деффчонок», рассказала о неприятностях во время отпуска на Мальдивах. Она взяла на отдых своих маленьких детей: семилетнего Льва, пятилетнего Андрея и годовалую Маргариту. И все они заболели, причем так сильно, что у Боб началась истерика.

На видео, опубликованном dni.ru, актриса в слезах рассказала о возникших трудностях. По ее словам, дети лежат с высокой температурой, а все лекарства, которые семья взяла с собой в отпуск, быстро закончились. Найти нужные медикаменты на Мальдивах Галина не смогла, поэтому заказала их прямо из Москвы.

«Я научилась спать по два часа, а спустя четыре дня не спать вовсе. Я забрала посылку из Москвы с лекарствами. Слава богу, она дошла… У нас все закончилось, а тут даже нет ибупрофена, а парацетамол ничего не сбивает», — поделилась знаменитость.

За несколько дней Боб «постарела на 15 лет». Как она сама выразилась, от ужаса и беспомощности на острове.

Детей актриса родила в браке с режиссером «Деффчонок» Сергеем Корягиным. Свадьбу они сыграли в 2014 году после трех лет отношений, а уже спустя год после регистрации брака стали родителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галина Боб случайно крестила троих детей в один день.

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