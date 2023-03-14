Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Следствием этого процесса, в частности, становятся разрушающиеся на глазах памятники истории.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Большинство европейских стран все больше охватывает нацизм. На фоне этого рушатся величайшие памятники истории, которые создавались не только в честь воинов СССР, но и союзников. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, как разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам народа, которые представляют народы Советского Союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той Великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народности», — подчеркнул министр.

В связи с происходящим, подчеркнул он, особенно актуальным становится человеческое отношение к людям на всей планете. На пути к этим приоритетам важно противостоять диктату во всех его проявлениях, считает министр.

Он подчеркнул, что против России сейчас развязана гибридная война, которая готовилась долгие годы. Ее цель — демонизировать РФ в глазах мировой общественности и обвинить во всех смертных грехах.

Глава дипломатии привел в пример период пандемии, когда Запад скупал любое продовольствие на рынках и оставлял голодным население беднейших стран мира, перекидывая ответственность за происходящее на Россию. Ее же пытаются выставить крайней в энергетической ситуации, когда цены на электроэнергию и газ взлетели в три раза.

При этом Лавров вспомнил недавние слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая поблагодарила американского президента Джо Байдена за освобождение от зависимости от российских энергоносителей. Все это, по мнению министра, звучало странно на фоне реального положения дел.

Однако РФ со своей стороны не злорадствует европейцам, оказавшимся в сложных экономических условиях, подчеркнул Лавров. Просто в этой ситуации важно помнить ценность русофильства, которое исповедовали предшественники, добавил дипломат.

«Ценность эта заключается в том, что мы не зовем никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, против кого бы то ни было. Нам навязывают эту войну. <…> Они решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире. Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов. Но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир Североатлантическому альянсу, <…> я не думаю, что чувство справедливости, присущее русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово», — сказал руководитель МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое важное условие для переговорв с Украиной выдвинула Россия.

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