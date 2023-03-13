В Госдуме назвали важное условие для начала переговоров с Украиной

Депутат Шеремет заявил, что Россия с террористами переговоров не ведет. Что же нужно для урегулирования конфликта?

Важное условие для начала переговоров между Россией и Украиной — это смена власти в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с URA.RU.

Он отметил, что Россия с террористами переговоров не ведет, поэтому одним из первых шагов и условий начала переговоров по Украине должно стать условие смены власти.

«Уверен, что об этом задумались уже и в Вашингтоне, изрядно подустав от прыти взращенного ими иудой — Зеленского», — заявил Шеремет.

Также политик уверен, что в скором времени мировое сообщество заменит Владимира Зеленского. И власти представят новую марионетку в попытке удержать власть над ускользающей из их рук украинской колонии.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Однако глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, политолог Антон Бредихин эксклюзивно рассказал, кто может возглавить Украину после Зеленского. Несмотря на то, что на данный момент, президента Украины невыгодно менять Западу. Если произойдет критическая ситуация, то выбор нового президента Украины не упадет на военного или человека из старого круга политиков. Это будет человек родом не из Украины, а из Канады или США.