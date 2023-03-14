Бродяжничали и клянчили еду: что стало с детьми, раздиравшими котлеты руками

В настоящий момент шесть голодных детей находятся на попечении государства. Зачем зависимая от алкоголя мать пытается вернуть отпрысков?

За судьбой шестерых одичавших от голода детей уже два года следят волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье». В 2019 году неравнодушные соседи заметили, что малыши находятся в квартире одни, без надзора взрослых. Выяснилось, что их мама зависима от алкоголя, а ее сожитель сидит на наркотиках. Как с тех пор сложилась судьба детей, выяснили журналисты KP.RU.

Тревогу об ужасных условиях жизни детей впервые забили соседи, а потом к ним подключились волонтеры. Оказалось, что пока младшие дети сидели взаперти, старшие — грязные и полураздетые — бродяжничали и клянчили еду у прохожих. Неблагоприятные условия в квартире просто шокировали: холодной осенью подростки ходили по дому в нижнем белье, окна были открыты настежь. Когда же малышам принесли еду, они буквально набросились на котлеты, раздирая их руками. В 2021 году после публикации в СМИ судьбой несовершеннолетних заинтересовались правоохранительные органы.

В настоящий момент дети находятся в детском доме. Тем не менее представители органов опеки и попечительства оставили матери шанс вернуть детей, так что сейчас женщина находится на испытательном сроке. Чтобы забрать малышей, ей нужно доказать, что она сознательно подходит к воспитанию детей: поборет зависимость, найдет работу и сделает ремонт в квартире.

Однако, по признанию волонтеров, шансов наставить родителей на путь истинный невелики. Даже после прецедента женщина продолжает коротать время в местной «рюмочной». Сама мать, ставшая участницей телепрограммы на федеральном канале, рассказывает свое видение ситуации.

И хотя ее версия звучит неубедительно, волонтеры всерьез опасаются, что дети снова могут вернуться к горе-матери.

«У нас есть некоторые опасения, что Полина за полгода может собрать фиктивные характеристики и вернуть детей ради получения пособий. Мы переживаем за детей — дома им жилось несладко, возвращаться туда просто опасно», — убеждены участники «Права на счастье».

Волонтеры уточнили, что обычно всегда содействуют воссоединению детей с родителями, но это не тот случай. По их мнению, малышам будет намного лучше остаться на попечении государства.

«Это будет в их интересах, с заботой об их жизни и здоровье. Педагоги к ним относятся в миллион раз лучше, чем родная мать, они ничего не потеряли, уехав из дома», — подчеркнули они.

Кроме того, у детей может появиться шанс обрести новую любящую семью.

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