Месячный ребенок блогера-сыроеда из Петербурга умер при странных обстоятельствах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9

Новорожденный ребенок известного блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи

Месячный ребенок блогера-сыроеда из Петербурга умер при странных обстоятельствах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Родители малыша отказались от какой-либо врачебной помощи. Был ли шанс на спасение?

Месячный малыш известного блогера-сыроеда Максима Лютого из Петербурга скончался в Сочи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Причиной смерти, по предварительным данным, могли стать истощение и пневмония, так как никаких видимых повреждений на теле несчастного не оказалось.

На данный момент следователи возбудили уголовно дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ведомстве ситуацию прокомментировали следующим образом.

«Установлено, что мать младенца с сожителем проживает в съемном жилье в поселке Вардане. По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья, родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение», — подчеркивалось в заявлении.

Напомним, что отец ребенка Максим Лютый был ранее судим и вел блог по теме сыроедения. Более того, он автор курсов по духовному развитию и оздоровлению всего организма. Супруга мужчина — нигде не работает. Они приняли решение переехать из холодного Петербурга в Сочи только в 2022 году, там женщина и забеременела. Роды возлюбленная Лютого решила проводить дома, ни к каким врачам они не обращались и даже не зарегистрировали малыша в ЗАГСе. То есть, ребенка ни разу с момента рождения не осматривал ни один врач.

И вот, в начале марте у ребенка усложнилось дыхание, начались хрипы и он начала задыхаться. Судороги все же напугали родителей, и они приняли решение сами отвезти его в больницу. Но не успели — он умер прямо в пути.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подросток родила в уличном туалете, убила малыша и ушла умирать домой.

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