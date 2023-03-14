Прокуратура проверяет Wildberries после сообщений о нарушении прав работников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 99

В СМИ появились сведения о неправомерных удержаниях зарплат сотрудников маркетплейса.

Прокуратура проверяет Wildberries после сообщений о нарушении прав работников

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Прокуратура Московской области проверяет сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Московской области организованы проверочные мероприятия по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры проверят порядок выплаты работникам торговой онлайн-площадки зарплаты и правила начисления им штрафных санкций. Проверка находится на контроле генпрокуратуры.

В ноябре Wildberries уже попадал в скандал, когда россияне начали массово жаловаться на потерю денег при покупках на маркетплейсе. В пресс-службе компании тогда заявили, что информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клиентам популярного маркетплейса Wildberries начали возвращать незаконно списанные деньги.

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Прокуратура проверяет Wildberries после сообщений о нарушении прав работников

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