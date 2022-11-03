Wildberries начал возвращать деньги клиентам

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Реакция последовала сразу после того, как мы показали наш репортаж.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Незаконно списанные деньги начали возвращать банки клиентам популярного маркетплейса Wildberries. Реакция последовала сразу после того, как мы показали наш репортаж.

Одна из его героинь не досчиталась сотен тысяч рублей. Они просто исчезли со счетов. Хотя девушка ничего не в тот момент не покупала. С карты списывали по тысяче рублей до тех пор, пока весь счет не опустошили. При этом сообщений она ни от Wildberries, ни от банка не получала. Сейчас возвращения денег ждут и другие пострадавшие клиенты компании.

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