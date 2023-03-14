В Wildberries назвали фейком информацию о закрытии пунктов выдачи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

В компании прокомментировали информацию о якобы готовящейся владельцами пунктов выдачи заказов забастовки.

В Wildberries назвали фейком информацию о закрытии пунктов выдачи

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Информация о закрытии пунктов выдачи товаров Wildberries из-за забастовки не соответствует действительности. Об этом «Известиям» заявили в компании, комментируя соответствующую информацию.

Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планируют в среду, 15 марта, объявить забастовку из-за того, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них.

В свою очередь в Wildberries заявили, что ПВЗ продолжают работу в обычном режиме.

«Сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов, которые назвали себя „представителями партнерских пунктов выдачи“, но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис», — сообщили в Wildberries.

В компании полагают, что пришедшие в офис могли не быть партнерами ПВЗ, так как их личности не установлены. Также в Wildberries заявили, что Telegram-каналы «раздули из мухи слона» и представили ситуацию как «бунт» партнеров. Между тем они представляют лишь 0,1% от числа ПВЗ, подчеркнули в компании.

Также в Wildberries сообщили об усилении мер безопасности из-за подмены товаров, которой промышляют недобросовестные покупатели и менеджеры ПВЗ. Они меняют товары на дешевые аналоги или изделия без маркировки.

В компании пояснили, что ввели дополнительную защиту своих продавцов от подмен, и ожидают, что мера снизит число мошенничеств в несколько раз.

Также в Wildberries пригрозили приостановкой сотрудничества тем, кто пытается сорвать работу офиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура начала проверку Wildberries после сообщений о нарушении трудовых прав работников маркетплейса. Сотрудники ведомства намерены проверить порядок выплаты персоналу компании зарплаты и правила начисления им штрафных санкций.

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