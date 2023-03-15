Владимир Путин посетил ключевое предприятие столицы Бурятии

Российская экономика идет вверх — седьмой месяц подряд. Об этом сегодня заявил Владимир Путин в стенах авиационного завода в Улан-Удэ. Президент приехал в Бурятию, чтобы посмотреть, как собирают самые востребованные отечественные вертолеты и самолеты.

А работники предприятия задали главе государства вопрос, который давно их мучает: что они могут сделать для победы российских военных, участвующих в СВО? Николай Иванов услышал ответ и знает, о чем еще спрашивали.

Пастельные цвета — розовый и салатовый — не должны вводить в заблуждение. На этих производственных линиях — делают «вертушки», нашпигованные самым современным оборудованием.

Президенту показывают весь путь производства — от заклепок на фюзеляжах до готового вертолета. Владимир Путин задержался у военной машины.

Впервые фюзеляжи можно рассмотреть так близко. Это — новейшие разработки. Еще даже в серию не ушли.

«Чем хорош вертолет Ка-226.54? Он может подниматься на высоту 6,5 км. Его еще называют „альпинист“. За счет того, что сделан не только из металла. Вот тут — металл, а тут — пластик. Эта часть — съемная», — рассказал корреспондент.

В последнем цехе президента ждали рабочие завода.

«Скажите нам, как мы, простые граждане работники авиационного завода, можем помочь победить нашей стране и принеси мир в каждый дом?», — обратился к президенту рабочий.

«Чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутреннее собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае — без всякого сомнения — произойдет то, чему мы стремимся, и о чем вы сказали, и успех, и победа», — ответил глава государства.

То, что происходит сейчас — это продолжение многолетней политики Запада, который пытается развалить Россию. Особую роль отвели Украине. Которую еще с XIX века питали русофобскими настроениями западные империи. Продолжают это делать и сейчас. Но там — много наших. Которые надеются на помощь Москвы.

«Мы — многонациональная страна. Но все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался. Они ничем не отличаются от нас, но ничем. Они такие же, как мы, они — это часть нас, часть нашего народа. Как же их можно бросить? Это во — первых, во-вторых, для нас это непросто борьба за какое-то геополитическое состояние, для нас это борьба за существование самой российской государственности», — заявил Владимир Путин.

Россия оказалась намного сильнее, чем думали самые авторитетные эксперты планеты. Это чувствуют и здесь, в Улан-Удэ. Средняя зарплата на заводе — 73 тысячи. Выше, чем в среднем по региону. Звучит — оптимистично. А что будет дальше?

«Весь 2022 год нас держала в напряжении то, что экономика России может не выдержать и рухнуть», — задала вопрос президенту рабочая завода Юлия Пластинина.



«Меня также, как и вас, поверьте. На что рассчитывал наш противник, что мы рухнем через две-три недели или через месяц, вот, на что был расчет. Оказалось, и для многих из нас, и — тем более — для западных стран оказалось, что фундаментальная основа, основа, стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал», — ответил российский лидер.

Правда, сами рабочие говорят — на предприятиях машиностроения есть дефицит кадров. Более модными среди молодежи считаются нефтегазовая отрасль и IT-технологии.

«Ну этот дефицит вам мешает выполнять гособоронзаказ?», — спросил рабочий президента.

«Мешает, да. Ну вы знаете, если ничего не мешает, то тогда можно спать ложиться. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем», — ответил глава государства.

Есть на заводе и симулятор полетов. Проработан — до деталей. Уровень шума и вибрации машины — воспроизведены досконально. Владимир Путин — сел в кресло пилота.

На выходе из цехов — Владимир Путин осмотрел и готовые вертолетные новинки. Кстати, это те самые машины, которые Россия представила на международной выставке в Арабских Эмиратах.