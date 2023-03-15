«В ожидании нового чуда»: Нюша сделала намек поклонникам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Певица Нюша намекнула на скорое появление третьего ребенка

«В ожидании нового чуда»: Нюша сделала намек поклонникам

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая вокалистка только недавно заявила об измене в семье, и теперь снова интригует подписчиков.

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, заставила поклонников приятно поволноваться. Вокалистка опубликовала странную публикацию в социальных сетях: звезда позирует на камеру в золотом, блестящем купальнике, находясь на оранжевом песке. Самым интересным оказалась неожиданная подпись к кадру.

«В ожидании нового чуда», — написала артистка.

Поклонники сразу предположили, что пост намекает на третью беременность исполнительницы. Сейчас знаменитость растит двух малышей — четырехлетнюю дочку Симбу и годовалого сына Саффрона. Наследники родились от мужа Игоря Сивова.

К слову, только недавно между супругами был скандал. Нюша объявила об измене в семье, при этом кто именно оказался предателем — умолчала. Мнения фанатов разделились, одни уверены в неверности мужчины, а другие — его жены.

В прочем, кто именно стал «рогоносцем» уже не важно, ведь Нюша заявила о намерении сохранить семью. По ее словам, измена не должна становиться концом долгих отношений, каждый имеет право на ошибку. Сейчас у возлюбленных все хорошо, ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша засветилась с мужем на открытии отеля в Дубае.

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