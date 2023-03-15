Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии
На федеральной трассе фура протаранила легковушки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven-Sebastian Sajak; 5-tv.ru
Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ». В Кабардино-Балкарии грузовик столкнулся с двумя легковыми машинами. Водители обеих иномарок получили смертельные травмы.
Тела погибших удалось достать из покореженных автомобилей лишь с использованием специального оборудования. Водитель грузовика не пострадал.
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