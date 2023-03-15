Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии

Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ». В Кабардино-Балкарии грузовик столкнулся с двумя легковыми машинами. Водители обеих иномарок получили смертельные травмы.

Тела погибших удалось достать из покореженных автомобилей лишь с использованием специального оборудования. Водитель грузовика не пострадал.