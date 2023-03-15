Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии

Эфирная новость 295

На федеральной трассе фура протаранила легковушки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven-Sebastian Sajak; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ». В Кабардино-Балкарии грузовик столкнулся с двумя легковыми машинами. Водители обеих иномарок получили смертельные травмы.

Тела погибших удалось достать из покореженных автомобилей лишь с использованием специального оборудования. Водитель грузовика не пострадал.

+5° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.19
-0.27 80.52
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
«Она дала мне дорогу»: бывший возлюбленный Бабкиной показал другую женщину
13:52
Болеют все: Онищенко назвал главные причины заражения сибирской язвой
13:47
Тайна раскрыта: ученые установили личность матери Леонардо да Винчи
13:35
Охранник магазина в Королеве устроил расправу над вором
13:28
Раскрыта личность мужчины, открывшего стрельбу по людям под Кировом
13:25
В США смоделировали падение дрона MQ-9 в Черном море

Сейчас читают

Александра Розенбаума выписали из больницы Красноярска
В наручниках и без одежды: мобилизованных украинцев насильно увозят под Купянск
Превратился в тень: вес тяжелобольного Костомарова достиг критической отметки
Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео