Беременная дочь певицы Славы вышла в свет в коротком платье и поразила публику

Певица Слава в свои 42 года скоро станет бабушкой. Минувшим вечером ее дочь Александра Морозова на последнем сроке беременности появилась на премьере мистической комедии «Сергий против нечисти: Шабаш». Почему ее выход в свет привлек внимание поклонников, рассказала KP.RU.

Просторный наряд, подчеркнувший округлившийся живот 24-летней вокалистки, покорил публику. Девушка пришла на мероприятие в коротком нежно-розовом платье, шубе и сумочкой в тон. Правда, спутника, 25-летнего Андрея Дедова, рядом не наблюдалось. Поклонники гадают: поругались или просто были важные дела?

Александра и Андрей поженились в ноябре прошлого года, когда невеста была уже беременна. Жених Морозовой работает в автобизнесе. До свадьбы пара встречалась восемь лет.

Молодой человек решил удивить возлюбленную — и сделал ей предложение в романтической обстановке: с букетом в руках он встал на одно колено и попросил ее руки. Событие сопровождалось громкими поздравлениями студентов.

Молодая пара души друг в друге не чают и готовятся к рождению ребенка. Александра заявила, что решилась на парные роды — на этом настоял муж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава развеяла слухи о новом романе.