«Завидный жених»: Слава развеяла слухи о новом романе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Исполнительница Слава уехала отдыхать в Дубай с концертным директором

«Завидный жених»: Слава развеяла слухи о новом романе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Еще недавно звезда сцены грустно говорила о романтической годовщине, которую не встретила. А что теперь?

Певица Слава (Анастасия Сланевская) появилась на пляже в Дубае вместе с неизвестным мачо. Фото опубликовал портал 7Дней.ru. Фанаты приняли мужчину за нового любовника исполнительницы. Как выяснилось позже, селебрити была в компании своего концертного директора Николая, который, кстати, находится в свободном плавании. Со Славой его связывает лишь дружба.

«Еще раз для всех: Коля — мой близкий друг, родной человек и… концертный директор! Завидный жених, между прочим», — развеяла слухи о новом романе Сланевская.

Похоже, что звезда сцены не готова к новым отношениям. Актриса грустно говорила о романтической годовщине, которую могла бы встретить накануне, если бы не распрощалась с бизнесменом Анатолием Данилицким. Также она сообщала, что из-за личных переживаний у нее был нервный срыв.

Бывший муж Славы обвинил себя в крахе их семейной жизни. По слухам, женщина поймала его на измене. Реальные причины расставания Сланевская не назвала, чтобы не травмировать психику их общей дочери Антонины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Слава перенесла болезнь.

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