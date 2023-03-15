Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Посол РФ в США Антонов: в Госдепе состоялся конструктивный разговор об инциденте с БПЛА над Черным морем

Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Дипломат напомнил, что беспилотник США упал в зоне проведения спецоперации, куда Россия настоятельно просила «не входить и не проникать».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал конструктивным разговор с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид по инциденту с американским дроном MQ-9 над Черным морем.

«На мой взгляд, по этой теме был конструктивный разговор. Я услышал ее заявления, надеюсь, что она поняла то, что говорил я», — заявил дипломат телеканалу CNN.

По словам Антонова, инцидент произошел в зоне проведения спецоперации, куда Россия призывала «не входить и не проникать».

До этого Антонов в комментарии журналистам назвал действия американского дрона-разведчика MQ-9 над Черным морем провокацией и заявил, что Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что полет MQ-9 проходил с нарушением правил. В связи с этим российская сторона была вынуждена отправить на перехват истребители из состава дежурных сил ПВО. В результате резкого маневрирования американский беспилотник потерял управляемость и столкнулся с водой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над акваторией Черного моря российский истребитель Су-27 задел крылом американский дрон-разведчик MQ-9 и вывел его из строя.

Тема:
Спецоперация
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