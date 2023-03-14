В США заявили об инциденте с дроном MQ-9 и истребителем Су-27

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 165

EUCOM: российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем

В США заявили об инциденте с дроном MQ-9 и истребителем Су-27

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российский самолет, предположительно, случайно сбил крылом американский беспилотник над Черным морем.

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-27 задел крылом американский беспилотник-разведчик MQ-9 и вывел его из строя. Об этом заявило Европейское командование Вооруженных сил США.

В сообщении ведомства говорится, что Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским военным пришлось сбить беспилотник в международных водах Черного моря.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что американский летательный аппарат выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве. Как MQ-9 оказался рядом с российским Су-27, генерал не уточнил.

Комментариев от Минобороны РФ в связи с инцидентом пока не поступало. В свою очередь в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден извещен о происшествии, а Госдеп намерен по этому поводу связаться с российской стороной.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в Донецкой народной республике.

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