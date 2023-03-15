Раскрыта личность мужчины, открывшего стрельбу по людям под Кировом

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 900

Злоумышленник начал стрелять из окна своей квартиры на пятом этаже.

Раскрыта личность мужчины, открывшего стрельбу по людям под Кировом

Фото: ВКонтакте / dozorvp

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Стрельбу по людям в Кировской области начал 47-летний Александр А. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. На данный момент известно, что мужчина в городе Вятские Поляны стрелял по карете скорой помощи и сотрудникам полиции. Официально подтвержденной информации о раненых нет.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что Алешин много лет не пил, а в последние дни злоупотреблял алкоголем.

«У него есть два гладкоствольных ружья. Не пил 16 лет», — рассказал источник.

Оперативные службы оцепили прилегающую к дому территорию. Известно, что других людей в квартире стрелка нет. Мужчина продолжает стрелять из окна пятого этажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про мужчину из Нижневартовска, который открыл из окна многоэтажки стрельбу и взял в заложники ребенка.

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Раскрыта личность мужчины, открывшего стрельбу по людям под Кировом

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