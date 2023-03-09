В Нижневартовске мужчина открыл из окна многоэтажки стрельбу и взял в заложники ребенка

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 47

На месте работают экстренные службы. По некоторым данным, из-за дебошира эвакуировали два соседних дома.

В Нижневартовске мужчина открыл из окна многоэтажки стрельбу и взял в заложники ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Мужчина открыл стрельбу из окна жилой многоэтажки в Нижневартовске. По данным ТАСС, злоумышленник удерживает дома ребенка. Выстрелы он произвел после того, как сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь.

«В дежурную часть в Нижневартовске поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. И заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает», — сказал источник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам очевидцев, мужчина стрелял с девятого этажа по прохожим. На месте работают оперативные службы. Согласно некоторым данным, из-за дебошира эвакуировали два соседних дома. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю мальчика-героя Федора из Брянской области.

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