PR-директор рассказала о состоянии Шуфутинского после тяжелой травмы

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 39

Михаил Шуфутинский не будет отменять юбилейный тур из-за травм от падения на льду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru

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Артист поскользнулся на льду и оказался в инвалидной коляске. Юбилейный тур под угрозой?

Певец Михаил Шуфутинский не планирует отменять юбилейный тур из-за полученной травмы. Как стало известно 5-tv.ru от PR-директора артиста Татьяны Юмашевой, у Михаила продолжаются съемки и концерты.

«У него была травма, сейчас все в порядке <…> Ничего не останавливается, юбилейный тур, все хорошо», — прокомментировала Татьяна.

Накануне появилась информация о том, что Михаил Шуфутинский упал на льду. Сам артист признался, что после этого его мучают боли, а для более быстрого восстановления ему приходится сидеть на специальном кресле с подушкой, из-за которой в СМИ появились страшные заголовки «Михаил Шуфутинский прикован к инвалидной коляске».

По рассказу певца, в результате падения он разбил копчик, потянул мышцу на ноге и повредил колено. Несмотря на последствия травмы, Шуфутинский уже дал несколько концертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 74-летний Михаил Шуфутинский мечтает о третьем ребенке.

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