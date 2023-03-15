Стрелку из Кировской области недавно поставили смертельный диагноз

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 36

После плохих новостей от врачей мужчина ушел в запой, хотя до этого не пил очень много лет. Местные жители полагают, что это и могло подвигнуть на совершение преступления.

Стрелку из Кировской области недавно поставили смертельный диагноз

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

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Мужчина, устроивший стрельбу в Вятских Полянах под Кировом, недавно узнал о тяжелой болезни. Как сообщил 5-tv.ru источник, Александр А. ездил в Казань, чтобы сделать МРТ. Там врачи выяснили, что у мужчины может произойти кровоизлияние в мозг.

Днем Александр открыл стрельбу из окна своего дома, в том числе стрелял по машинам МВД и скорой помощи. Известно, что никто в результате инцидента не пострадал. Подозреваемого задержала полиция, его ждет опрос. Возбуждено уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Мужчина устроил стрельбу под Кировом из окна на пятом этажеМужчина устроил стрельбу под Кировом из окна на пятом этаже. Telegram \ Прокуратура Кировской области

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, подозреваемый в последние дня злоупотреблял алкоголем. До этого он не пил больше десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о личности стрелка в Вятских Полянах.

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