«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Александр Маршал назвал выступления в Донбассе своим долгом

«Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Знаменитость уверен, что его песни необходимы бойцам России.

Российский певец, композитор, участник группы «Парк Горького» Александр Маршал считает своей обязанностью посещать Донбасс с гастролями. Музыкант всегда являлся истинным патриотом, поэтому поведение некоторых артистов, которые не хотят петь для российских бойцов — неприятно удивляет его.

«Мои поездки в Донбасс, на передовую — моя обязанность. В конце концов, я — бывший воин. Я — солдат Советского Союза, принимал присягу. А бывших не бывает… Там сейчас воюют ребята, многие из которых мне в сыновья годятся. Как я могу бросить своих сыновей? Хотя бы приехать, поддержать их я могу и должен. А за остальных артистов отвечать не могу», — заявил исполнитель в беседе с изданием aif.ru.

Он также отметил, что военнослужащие с удовольствием слушают его выступления, песни для них — как бальзам на душу. Особенно бойцы любят простое исполнение. Когда нет возможности поставить специальную аппаратуру и устроить большой концерт, Маршал хватает обычную гитару и просто поет.

«И это еще больше сближает. Я вижу, как у них загораются глаза. Как хотя бы на тот период времени, пока я с ними, ребята оттаивают, отвлекаются от того, что им предстоит бой», — заявил артист.

Вокалист уверен, что его выступления необходимы для солдат. Именно в этом месте песни особенно согревают и впечатляют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Александра Маршала хочет стать добровольцем СВО.

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