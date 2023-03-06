Маршал рассказал о желании сына стать добровольцем СВО: «Я военный человек, а он мой сын»
Певец Александр Маршал высказался о желании сына стать добровольцем СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV
Отец и сын вместе изъявили о желании встать на защиту Донбасса, но оба получили отказ в военкомате по разным причинам.
Заслуженный артист РФ Александр Маршал рассказал о решении 25-летнего сына Артема Минькова встать на защиту Донбасса в качестве добровольца. По словам отца, о таком желании молодой человек изъявил с первых дней спецоперации и не прятался от повесток в период частичной мобилизации. Однако в военкомате он получил отказ — добровольцем Минькова не взяли из-за травмы колена, которую он получил во время службы в армии.
«Я военный человек, а он мой сын. Как это — чтобы он не пошел служить, а мне потом говорили: „Ты отмазал“? Так не будет!» — сказал Александр Маршал в эфире НТВ.
Парень, как и его отец, делом жизни выбрал музыку. От воинского долга не уклонялся, прошел подготовку в спецназе, а на гражданке занимался творчеством. Он известен как рэпер TRILLA — Миньков не хотел, чтобы его сравнивали со знаменитым папой, поэтому выбрал отличный жанр и псевдоним. В последние годы он также пробовал свои силы в стиле поп-панк.
Отправиться на защиту Донбасса хотел и сам Маршал, но при обращении в военкомат тоже получил отказ, правда из-за возраста. Как сын и внук офицеров артист не может остаться в стороне. Он считает своим долгом быть рядом с бойцами, поэтому помогает морально — дает концерты в воинских частях. На одном из представлений певца сопровождал сын. Артем Миньков сказал тогда пришедшим военнослужащим, что если его категория будет нужна армии, он с готовностью отпрвиться на передовую.
Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию.
- 6 мар
- Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 мар
- В США рассказали, что украинские чиновники готовят население к сдаче Артемовска
- 6 мар
- В США рассказали о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта
- 5 мар
- Вот и сказочке конец: Запад остановит военную помощь Киеву из-за поражений ВСУ
- 5 мар
- Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ
- 5 мар
- «Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
- 5 мар
- «Уничтожил сына генерала ВСУ» — Милонов рассказал о службе на контракте СВО
- 5 мар
- В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца пациента
- 5 мар
- Российские военные поразили свыше 80 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки
- 5 мар
- ВСУ потеряли свыше 200 боевиков за сутки на донецком направлении
Читайте также
86%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?