Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски
Рецепт для тех, у кого с утра мало времени, но все равно хочется подкрепиться чем-нибудь вкусненьким и необычным.
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Многие из нас любят готовить на завтрак блюда из яиц. Однако если у вас закончились все рецепты, вы приготовили все возможные варианты яичниц, омлетов, гренок и так далее, то можем вас обрадовать. Есть отличная идея — яйца по-пражски, пишет utro.ru.
Какие ингредиенты понадобятся для приготовления
- Яйца
- Белый хлеб
- Сливочное масло
- Специи по вкусу
Пошаговый рецепт блюда
Сначала берем яйца и прокалываем иглой в более плоской части, чтобы выпустить из них немного воздуха. Потом отвариваем яйца в кастрюле до состояния «всмятку» или «в мешочек».
Пока они варятся, берем хлеб и режем его на маленькие квадратные ломтики. После чего укладываем в пиалу так, чтобы кусочки занимали не более 1/3 емкости. Сверху кладем масло.
Сварившиеся яйца остужаем в холодной воде, чтобы они лучше чистились. Затем освобождаем одну часть от скорлупы и ложкой выкладываем яйцо поверх хлеба с маслом. Далее все ингредиенты перемешиваем и добавляем специи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал необычный рецепт горячих бутербродов.
87%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?