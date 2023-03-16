Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 399

Джо Байден объявил войну раку во время выступления в Лас-Вегасе

Пожилой Джо Байден объявил войну раку: «До смерти пугает»

Фото: JUSTIN LANE / ТАСС

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Ранее президент Штатов признавался, что вырос в неблагополучной экологической обстановке, которая сказалась на его здоровье.

Президент США Джо Байден объявил войну одному из самых опасных заболеваний – раку. Об этом лидер государства объявил во время выступления в Лас-Вегасе, посвященного снижению расходов для американских семей.

«Рак до смерти пугает любого человека. Вы понимаете, на данный момент доступно много таких лекарств, которые очень помогают. Между прочим, я объявил войну раку, - заявил глава государства.

Однако не стал вдаваться в подробности, как планирует решать проблему и в каких пределах – только в стране или во всем мире.

Как известно, американский президент раньше сам страдал от онкологического заболевания. Причем признался он в этом в июле прошлого года. По словам главы государства, онкология у него началась из-за неблагополучной экологической обстановки, в которой он рос в детстве.

Политик жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), где было много нефтеперерабатывающих заводов. Во время заморозков, по его словам, приходилось буквально смывать нефтяные пятна со стекол. Все это отразилось и на его здоровье, и на здоровье остальных жителей города, уверял Байден. Затем пресс-служба Белого дома уточнила, что президент имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность. Правда, связано оно было с тем, что политик в молодости проводил много времени на солнце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие странности в поведении Байдена настораживают экспертов. 

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