Почему в 9 утра и откуда боязнь Трампа: эксперты разбирают странности в поведении Байдена

Жители Штатов недовольны администрацией демократов, ситуация с экономикой в стране очень тяжелая.

В США сейчас очень взволнованы из-за краха крупных американских банков, пострадало огромное количество вкладчиков, особенно их передовых компаний, связанных с IT-сферой. Такое мнение выразил политолог Инстистута Международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе с 5-tv.ru. По его словам, это серьезный удар не только по американской экономике, но и по репутации нынешнего президента США Джо Байдена.

«Появились комментарии, что грядет новый кризис по типу 2008. На фоне провальной американской политики, это не я говорю даже, а многие американские эксперты, что администрация Байдена очень неудачная. За ними никаких плюсов нет, рейтинг Байдена очень низкий», — сказал эксперт.

Мизин отметил, что удивлен тому, как Байден вообще стал президентом. Сам лидер Штатов понимает, что сделал много ошибок, поэтому пытается как-то выправить положение и делает разные заявления, чтобы успокоить взволнованный народ. Правда, жители Америки уже не верят ему и хотят другого предводителя.

«Люди если не в ужасе… Ситуация очень тяжелая. Очень растут цены <…> Ничего хорошего в экономике не происходит», — сказал специалист.

По словам Мизина, сейчас глава Штатов боится, что экс-лидер страны Дональд Трамп решит участвовать в выборах на пост президента США. В таком случае у соперника есть все шансы на победу, поэтому Байден делает все возможное, чтобы этого не случилось.

www.globallookpress.com / Chris Kleponis — Pool via CNP5; hist.msu; Reuters / 2023 Thomson Reuters; 5-tv.ru

Также американский предводитель выбрал странное время для заявления по поводу закрытия банков. С «успокоительной» речью президент выступил утром, в 9:00, когда большая часть жителей еще не проснулась. Обычно Байден выступает во второй половине дня, если хочет обратиться к народу.

По поводу этого высказался директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что поступок лидера нелогичный. Конечно, сотрудники правительства начинают работать с 8:00, но заявления в такое раннее время никто не делает.

«Если он хотел, так скажем, получить аудиторию, слушателей, зрителей, то обычно во время обеда делают заявления. Или во второй половине дня, когда уже заканчивается работа. Некоторые сомнения связаны с тем, что непонятно, на кого рассчитаны эти заявления», — сказал Рогулев.

По его словам, речь Байдена вряд ли была для журналистов, ведь он не ответил ни на один вопрос корреспондентов. Если слова были предназначены большой аудитории, то стоило сказать их тогда, когда люди готовы были их слушать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме нашли способ скрыть недееспособность Байдена.