Разъяснять будет МИД: Кремль не ответит на заявление Госдепа США о ДСНВ

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Рита Миронова
Рита Миронова 58

Песков напомнил США о том, что Россия приостановила участие в ДСНВ

Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru

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Американская сторона считает, что приостановка Россией участия в договоре «юридически некорректна».

Кремль никак не будет комментировать заявление Госдепа США о том, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать МИД РФ, это их прерогатива. Мы можем лишь еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила участие», — заявил Дмитрий Песков.

Россия официально 28 февраля приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Владимир Путин подчеркнул, что полностью страна из договора не выходит, но в сложившейся мировой остановке продолжать участие стало невозможно.

Госдепартамент США заявил, что Россия не имеет права отказаться от договора, а само решение «юридически некорректно». В США по-прежнему считают РФ связанной с обязательствами в рамках договора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему РФ приостановила участие в ДСНВ.

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