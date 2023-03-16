Разъяснять будет МИД: Кремль не ответит на заявление Госдепа США о ДСНВ

Американская сторона считает, что приостановка Россией участия в договоре «юридически некорректна».

Кремль никак не будет комментировать заявление Госдепа США о том, что приостановка Россией участия в ДСНВ «юридически некорректна». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать МИД РФ, это их прерогатива. Мы можем лишь еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила участие», — заявил Дмитрий Песков.

Россия официально 28 февраля приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Владимир Путин подчеркнул, что полностью страна из договора не выходит, но в сложившейся мировой остановке продолжать участие стало невозможно.

Госдепартамент США заявил, что Россия не имеет права отказаться от договора, а само решение «юридически некорректно». В США по-прежнему считают РФ связанной с обязательствами в рамках договора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему РФ приостановила участие в ДСНВ.