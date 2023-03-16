Склад загорелся на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
| Происшествия Эксклюзив 18
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Склад загорелся на территории Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
По имеющейся информации, пожар произошел в здании, расположенном на проспекте Сиверса. В настоящий момент над зданиями поднимается черный дым.
Детали случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии.
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