Чужой среди своих: ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии

|
Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 68

ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии

Чужой среди своих: ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина склонял мобилизованных к госизмене и подстрекал к ряду других преступлений в интересах ВСУ.

В Новгородской области ФСБ задержала россиянина, призывавшего своих мобилизованных соотечественников к госизмене. Помимо саботажа в армии мужчина планировал похищение техники и передачу мест дислокации российских военных частей в интересах Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», — пояснили сотрудники ведомства.

Задержанный рассказал о подстрекательстве мобилизованных к добровольной сдаче в плен и краже боевой техники за денежное вознаграждение. При обыске у него также обнаружили украинский паспорт, трудовую книжку и несколько мобильных телефонов.

В настоящий момент по решению суда мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Кроме того, проводится ряд мер по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Киселев назвал главную цель Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
13:08
Более 6 тысяч иностранцев погибли при мощном землетрясении в Турции
12:51
Сына Стивена Сигала заметили на свидании с российской моделью
12:37
«Раз и два»: почему Кудрявцева никогда не ходит к косметологам
12:32
Чужой среди своих: ФСБ задержала россиянина, планировавшего саботаж в армии
12:26
В Крыму задержали украинца из запрещенного националистического бандформирования

Сейчас читают

Башкирская чиновница и ее друг сутки пролежали мертвыми в интересной обстановке
Плохая актриса: логопед объяснила, зачем Харрис прячется за образом «дурочки-хамелеона»
Детоубийцы: три человека погибли, 16 ранены из-за обстрела украинцами Перевальска
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео