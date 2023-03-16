Неонацисты организовали марш легионеров с украинскими флагами в Риге

В центре Риги проходит марш националистов в честь легиона СС. Того самого, который воевал на стороне Гитлера в годы Второй мировой войны. Местные власти такие шествия не только не запрещают, но и всячески поддерживают. В этом году к их традиционной символике добавились флаги Украины.

Участники собрались у Церкви Святого Иоанна и пройдут к памятнику Свободы, где планируется возложение цветов. Заявку на мероприятие подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.