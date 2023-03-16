Неонацисты организовали марш легионеров с украинскими флагами в Риге

Эфирная новость 60

Местные власти поддерживают сторонников террористов.

Фото, видео: TOMS KALNINS / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В центре Риги проходит марш националистов в честь легиона СС. Того самого, который воевал на стороне Гитлера в годы Второй мировой войны. Местные власти такие шествия не только не запрещают, но и всячески поддерживают. В этом году к их традиционной символике добавились флаги Украины.

Участники собрались у Церкви Святого Иоанна и пройдут к памятнику Свободы, где планируется возложение цветов. Заявку на мероприятие подало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию
17:20
Летающие льдины: глыба упала с крыши на женщину в Ярославле
17:18
Путин поддержал идею социальной ипотеки для преподавателей
17:02
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
16:57
Единственный кандидат: Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
16:41
Патриарх Кирилл отреагировал на закрытие Киево-Печерской лавры

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео