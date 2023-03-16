Болезнь или новый имидж? Новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Бойфренд Кристины Асмум Роман Евдокимов остался без волос

Болезнь или новый имидж? Новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел

Фото: Instagram* / asmuskristina

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Знаменитый актер уже выглядит не так, как раньше. Белокурые локоны исчезли, но появились синяки под глазами.

Новый бойфренд актрисы Кристины Асмус Роман Евдокимов шокировал общественность, выложив в своем личном блоге свой снимок в абсолютно новом имидже. Поклонники восклицают: это болезнь? Новая роль? Или просто мода?

Мужчина предстал абсолютно без волос, с очень болезненным видом, синяками под глазами, да еще и на фоне грязной стены из плитки.

Однако оказалось, что это всего лишь его новая роль в новом триллере «Фишер». Более того, оказалось, что волосы актера все-таки остались на месте — это всего лишь профессиональный грим.

Роман Евдокимов в новом образе. Роман Евдокимов в новом образе. Фото: Instagram* / evdokimov

Напомним, Кристина Асмум и Роман Евдокимов пока официально не подтвердили свои отношения. Однако папарацци постоянно замечали их вместе на отдыхе. Более того, в личных блогов артистов постоянно появляются снимки с их частями тела: то Асмус обнимает мужчину, но он стоит спиной к камере, то Роман выкладывает снимок, на котором держит в самолете ноги таинственной возлюбленной. Практически ни у кого нет сомнений, что у Кристины Асмус и Романа Евдокимова роман.

К слову, бывший муж Асмус Гарик Харламов тоже строит личную жизнь. Его новой избранницей стала актриса Катерина Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новый возлюбленный Кристины Асмус показал фото с актрисой и посвятил ей стихи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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