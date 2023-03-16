«За репой — к нам»: Путин описал продовольственное будущее Запада

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Иван Обухов
Иван Обухов 41

Владимир Путин заявил, что странам Запада придется покупать репу в России из-за

«За репой — к нам»: Путин описал продовольственное будущее Запада

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Владимир Путин отметил, что уровень урожая в России ощутимо выше показателей европейских стран.

Президент России Владимир Путин заявил, что у жителей Европы возникнут сложности в плане следования рекомендации властей своих стран перейти на питание репой, и использовать ее вместо салата и помидоров, поскольку урожайность в России значительно выше.

«Репа — хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать», — сказал глава государства, отметив, что урожай этого сельхозпродукта выше в России.

Заявление главы государства прозвучало во время его выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который состоялся 16 марта.

На этой встрече Путин особо отметил, что на Западе прогнозировали спад потребительского сектора, однако сами страны Запада столкнулись с большими проблемами.

Переходя к обсуждению ситуации в России, глава государства сделал акцент на том, что начиная с июля 2022 года в России фиксируется рост экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, как, по словам Владимира Путина, России удалось ответить на сторонние вызовы.

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