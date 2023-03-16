Путин: вызовы лишь побуждают нас к эффективной работе

Глава РФ Владимир Путин заявил, что России удалось справиться со сложными испытаниями и достойно ответить на сторонние вызовы. Об эффективной работе президент рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, до еще до начала специальной военной операции основные российские партнеры в лице немецких компаний сильно зависели от «известной княгини за океаном». Они постоянно оглядывались на окрики Вашингтона, что мешало российско-немецкому сотрудничеству. Однако, несмотря на желание угодить США, Берлин пытался отыскать лазейки для сотрудничества с Москвой.

«Ну, в конце концов это закончилось. Закончилось так как есть. Может быть, и лучше такая определенность уже в конце концов», — считает Путин.

Путин отметил, что в России даже не могли подумать, что страна настолько эффективно справится с вызовами. В связи с этим он вспомнил известную поговорку и понадеялся, что она не обидит его друзей из Германии.

«То, что русскому хорошо, для немца — смерть. Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, российской, смог бы ответить на те вызовы», — подчеркнул президент.

В заключение Владимр Путин добавил, что вызовы побуждают Россию к эффективной работе. Сейчас же перед государством стоит задача сохранить результаты и качество проделанного труда.

Ранее 5-tv.ru писал, Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию.