Путин: вызовы лишь побуждают нас к эффективной работе

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Глава государства считает, что в сложившейся ситуации Россия показала результаты, превосходящие любые ожидания.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава РФ Владимир Путин заявил, что России удалось справиться со сложными испытаниями и достойно ответить на сторонние вызовы. Об эффективной работе президент рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, до еще до начала специальной военной операции основные российские партнеры в лице немецких компаний сильно зависели от «известной княгини за океаном». Они постоянно оглядывались на окрики Вашингтона, что мешало российско-немецкому сотрудничеству. Однако, несмотря на желание угодить США, Берлин пытался отыскать лазейки для сотрудничества с Москвой.

«Ну, в конце концов это закончилось. Закончилось так как есть. Может быть, и лучше такая определенность уже в конце концов», — считает Путин.

Путин отметил, что в России даже не могли подумать, что страна настолько эффективно справится с вызовами. В связи с этим он вспомнил известную поговорку и понадеялся, что она не обидит его друзей из Германии.

«То, что русскому хорошо, для немца — смерть. Вряд ли кто-нибудь другой, кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, российской, смог бы ответить на те вызовы», — подчеркнул президент.

В заключение Владимр Путин добавил, что вызовы побуждают Россию к эффективной работе. Сейчас же перед государством стоит задача сохранить результаты и качество проделанного труда.

Ранее 5-tv.ru писал, Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию.

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
Захарова: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
18:49
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
18:42
«Что для русского хорошо…»: Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями
18:40
Пентагон видит два сценария «контрнаступления» ВСУ в мае
18:26
Путин: вызовы лишь побуждают нас к эффективной работе
18:22
«Приехала и не могу»: Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео