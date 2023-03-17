«Каждому европейцу по репе» и другие заявления Путина на встрече с предпринимателями

Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и попросил бизнес стать еще ответственнее.

Об уроках прошлого и настоящего сегодня как раз говорил Владимир Путин. Президент принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. И прямо спросил представителей бизнеса — где же им теперь выгоднее хранить свои сбережения: за рубежом или в нашей стране? Ответ был очевиден. Так же как и новый вектор развития всей нашей экономики. Виктор Синеок выбрал самое важное.

Незнакомый с привычками промышленников и предпринимателей гость может спутать этот съезд с вечеринкой миллионеров. В доме музыки джаз, официанты с напитками. Но они ведь слышали слова президент накануне.

«Президент вчера сказал, что мы живем в эпоху перемен, это перемены к лучшему по-вашему?», — спросил корреспондент Андрея Костина, президент-председателя правления ВТБ.

«Я думаю, только так, мы должны сделать так, чтобы они были к лучшему, от нас зависит! Надо упереться и работать сейчас», — ответил Костин.

И вице-премьер Денис Мантуров видит в переменах большие перспективы.

«Перемены дают в первую очередь сегодня возможность бизнесу занимать места на рынке как производителей промышленной продукции», — сказал Мантуров.

Подробностей того, что там будет с рынком и с возможностями, уже ждали от президента.

«Это вступление, которое всегда серьезно влияет на развитие деловой сферы страны. А сейчас особенно. Когда развиваться приходиться в условиях серьезного давления. И перед бизнесом стоит не только прямая задача — заработать побольше денег, но еще и много других совсем иного масштаба», — рассказал журналист «Известий» с места событий.

Но сначала о результатах предыдущих усилий.

«Внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1 процента. До 850 миллиардов долларов, в том числе, экспорт вырос почти на 20%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году», — сказал Путин.

Дальше Путин рассказал о том, что инфляция у на по итогам марта будет 4%. Хотя расчет у Запада был другой — обрушить нашу экономику.

«Вспоминается русская пословица „Не рой другому яму, а то сам не попадешь.“ Похоже, вот это самое и происходит, что касается России, то освободившиеся ниши в связи с уходом некоторых компаний Европейских и американских, стали занимать отечественные компании», — заявил Путин.

В тот момент, когда прозвучали эти слова, на ленты информагенств посыпались сообщения: в Германии — некогда сытой — начался дефицит. Так совпало, что и о нем сегодня говорили.

«Руководители предлагают своим жителям вместо салата и помидор перейти на репу. Репа хороший продукт, но и за ней им придется обратиться к нам», — сказал президент.

Запад становится все менее привлекательным. Президент напомнил собравшихся: он предупреждал. Путин рассказал: в Германии у него остались настоящие друзья. Наши страны всегда были тесно связаны.

«У них тараканов называют „русак“, у нас — „прусак“. Шуткие взаимные. То, что русскому хорошо, для немца смерть. Вот вряд-ли кто-нибудь другой смог бы ответить на те вызовы, которые. У нас. И эти вызовы побуждают нас к работе», — сказал Путин.

Что готовит о том, что люди не при чем. Президент даже внес поправку в устоявшийся термин.

«Выражение „недружественные страны“ неточно отражает ситуацию — есть недружественные элиты, которые не понимают, что говорят и делают», — сказал глава государства.

Путин попросил бизнес стать еще ответственнее. Вкладывать в семьи своих сотрудников, в демографию. Но и в масштабные проекты. Путин призвал вкладываться в транспортный коридор Север-Юг.

Бизнесу президент пообещал широкую поддержку. Но бизнесмены хотели шире, тянули руки, чтобы рассказать, что мешает социально ответственно зарабатывать.

Один из участников рассказал о рекламных технологиях. Трансляции, новые медиа, сложные схемы… Но Путин услышал главное — надо помочь импортозамещению.

Вряд ли сами собравшиеся рассчитывали, что разговор продлиться настолько долго. Засыпали вопросами. Пришлось отсекать.

Еще одна мера поддержки: президент предложил учредить награды для выдающихся коммерсантов. И тут же бизнесмены стали просить за своих.

Видно было, что самому директору комбината стало очень неудобно. Мы поймали его в кулуарах. От нас убежал как от огня.

Когда участники съезда спускались по эскалаторам после мероприятия с участием президента, было что обдумать. Много информации, а внизу для создания настроения опять играла приятная музыка.