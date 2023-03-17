Вика Цыганова рассказала, как она помогает участникам СВО
Знаменитая артистка покупает дроны, прицелы, тепловизоры и бронежилеты для военных РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Певица Вика Цыганова считает правильным поддерживать российских военнослужащих. Она отметила, что всячески помогает участникам специальной военной операции России по защите Донбасса.
«Я хожу в госпитали, езжу на передовую. Я была в Донецке, была у Жоги (Владимир Жога — участник СВО, посмертно удостоен звания Героя России — Прим. ред.), пела в актовом зале его части», — сообщила она порталу «Абзац».
В том числе артистка покупала дроны, прицелы, тепловизоры и бронежилеты для военных РФ. По ее словам, сейчас муж звезды Вадим сотрудничает с разработчиками квадрокоптеров.
Ранее певец, композитор, участник группы «Парк Горького» Александр Маршал сообщил о своем долге перед Донбассом. Он всегда являлся патриотом родины, поэтому не понимает некоторых артистов, которые не готовы выступать в зоне СВО.
Артист уверен, что российским бойцам необходимо слушать его песни. Он сам когда-то принимал присягу, а бывших военных, по словам знаменитости, не бывает. Мужчина понимает ответственность, которая возложена на плечи военных. Именно поэтому исполнитель регулярно ездит в Донбасс с гастролями. Военнослужащие с радостью слушают его песни и ненадолго отвлекаются от того, что им предстоит бой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN провел концерт в Херсонской области в разгар СВО.
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