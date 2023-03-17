Вика Цыганова рассказала, как она помогает участникам СВО

Певица Вика Цыганова считает правильным поддерживать российских военнослужащих. Она отметила, что всячески помогает участникам специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Я хожу в госпитали, езжу на передовую. Я была в Донецке, была у Жоги (Владимир Жога — участник СВО, посмертно удостоен звания Героя России — Прим. ред.), пела в актовом зале его части», — сообщила она порталу «Абзац».

В том числе артистка покупала дроны, прицелы, тепловизоры и бронежилеты для военных РФ. По ее словам, сейчас муж звезды Вадим сотрудничает с разработчиками квадрокоптеров.

Ранее певец, композитор, участник группы «Парк Горького» Александр Маршал сообщил о своем долге перед Донбассом. Он всегда являлся патриотом родины, поэтому не понимает некоторых артистов, которые не готовы выступать в зоне СВО.

Артист уверен, что российским бойцам необходимо слушать его песни. Он сам когда-то принимал присягу, а бывших военных, по словам знаменитости, не бывает. Мужчина понимает ответственность, которая возложена на плечи военных. Именно поэтому исполнитель регулярно ездит в Донбасс с гастролями. Военнослужащие с радостью слушают его песни и ненадолго отвлекаются от того, что им предстоит бой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN провел концерт в Херсонской области в разгар СВО.