Чем опасен лишний вес для женщин после 50 и о каких проблемах это может говорить?

Диетолог Нурия Дианова подробно разобрала проблему и рассказала, как с ней можно бороться.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о том, чем опасен для женщин после 50 лет лишний вес, о каких проблемах это может говорить.

Когда у женщины снижается уровень эстрогенов, их выработка, то идет некое замещение и самым правильным методом будет наблюдение у грамотного диетолога. Для того чтобы по возможности правильно подобрать заместительную гормональную терапию.

Если женщина будет придерживаться рамок сбалансированного питания, то даже может похудеть, отмечает специалист. Основная проблема лишнего веса — это лень и отсутствие желания работать над собой.

«От возраста лишний вес не должен появляться», — констатирует гастроэнтеролог.

Врач отмечает, что к 50-60 годам женщина может иметь максимум пять лишних килограмм, при условии, что в 25 лет вес был нормальным.

«Каждые десять лет происходит небольшое замедление метаболизма», — говорит Нурия Дианова.

Самое важное — это научиться удерживать вес и психологически контролировать процессы по еде. Это будет возможно, даже если в жизни мало спорта. Несмотря на то, что стресс бывает у всех, надо стараться не увлекаться конфетами.

Лишний вес после 50 лет снижает самооценку женщин, они себя запускают. На этом фоне женщины разводятся чаще, а потом дамам с лишними килограммами сложнее работать над собой и найти нового мужчину.

Врач Дианова советует, как можно больше двигаться, контролировать приемы пищи, принимать ГЗТ для щитовидной железы и поддержания яичников, а также периодически сдавать анализы.

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