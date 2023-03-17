Несколько человек скончались в муках от странной инфекции в Танзании

Медики зафиксировали пять смертей. Какие симптомы были предвестниками трагедии?

Ученые и медики бьют тревогу: в Танзании обнаружили неизвестную инфекцию, от которой умирают люди. Среди скончавшихся уже пятеро человек, передает издание Citizen со ссылкой на Минздрав государства.

Согласно имеющейся информации, у пациентов перед смертью диагностировали рвоту, лихорадку, кровотечения и печеночную недостаточность. С тел покойных уже взяли пробы, чтобы определить возбудителя инфекции.

Известно, что инфекция достаточно быстро распространяется. В районы, где проживали несчастные, направлены группы быстрого реагирования. Ситуация проясняется.

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