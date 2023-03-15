В РАН оценили риск массовой вспышки сибирской язвы на фоне заражений в Чувашии

Наиболее смертоносной считается легочная форма сибирской язвы. Две оставшихся лучше поддаются лечению, но приятного и при них крайне мало.

Случаи заражения сибирской язвой в Чувашии не приведут к массовой вспышке заболевания в России, ведь вызывающая ее бактерия не передается от человека к человеку. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

По словам ученого, сибирской язвой можно заболеть только при контакте с животными или спорами. При определенных условиях вызывающая болезнь бактерия Bacillus anthracis может превращаться в споры, в таком виде попадать во влажные ткани организма и уже там снова становиться бактерией, заражая человека.

«Обычно ими можно заразиться там, где было закопано мертвое животное. Или после контакта с больным животным. Поэтому санитарный контроль все время их проверяет и делает прививки. Сибирская язва может попасть в окружающую среду, если, например, размыло скотомогильник», — пояснил Михаил Болков.

Последствия сибирской язвы зависят от места, через которое бактерия попала в организм. Если через кожу или кишечник — пациент наверняка выживет. Правда, придется потерпеть гнойные воспаления и рвоту кровью. Если через легкие — пациент наверняка умрет без правильного лечения на ранней стадии.

«Для лечения сибирской язвы используются антибиотики. Сама бактерия достаточно стабильная и за последние годы она не изменилась», — подытожил сотрудник РАН.

О госпитализации двух человек в Чувашии с сибирской язвой сегодня сообщил глава региона Олег Николаев. В Роспотребнадзоре вскоре уточнили, что источником заражения стала туша быка. Специалисты провели дезинфекцию, контактировавших с пациентами людей взяли под медицинское наблюдение.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна.