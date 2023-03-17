Где нам рады: Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян

Теперь российские туристы смогут находиться в Индии самый максимальный срок, который возможен. Об этом сообщает посольство РФ в Нью-Дели.

Теперь россияне смогут оставаться в Индии до 180 дней в течение года, а непрерывное нахождение в стране разрешено лишь до 90 дней. Как только данный срок истечет, турист должен будет просто повторно въехать в Индию.

Также известно, что нововведения распространяются и на визы, выданные до обновления правил.

Однако в посольстве отметили, что россиянам, все же, нужно будет обновить ранее оформленные документы.

Напомним, прежде суммарная продолжительность пребывания в Индии не ограничивалась: по электронной туристической визе в стране можно было оставаться и более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд.

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