Названы самые популярные среди россиян направления для зимнего туризма
АТОР: самыми популярными направлениями отдыха у россиян зимой стали Турция, Таиланд и ОАЭ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Граждане России с удовольствием проводят время и внутри страны, и за границей.
Турция стала самым любимым местом отдыха россиян по итогам прошедшей зимы. Такие данные опубликовали в ассоциации туроператоров.
В топе путевок также Таиланд, Арабские эмираты и Египет. Прибавилось наших людей на Шри-Ланке, в Индии и Кубе. А вот рейтинг самых любимых мест отдыха внутри страны не меняется.
Лидирует как всегда Краснодарский край, там Сочи. Потом идут Москва и Подмосковье, а следом Петербург.
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