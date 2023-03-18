Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов

По мнению главы государства, новый член Альянса внесет «весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент страны начал процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Глава государства подписал соответствующий протокол и отметил также, что надеется на завершение этой процедуры до проведения президентских выборов нового турецкого президента, которые состоятся 14 мая.

Эрдоган подчеркнул, что «вынужден» был рассмотреть инициативу Хельсинки отдельно от шведской, хотя страны одновременно заявили о желании присоединиться к Альянсу. По словам политика, в Финляндии «нет таких проявлений терроризма, как в Швеции».

«Уверен, что Финляндия в рядах НАТО внесет весомый вклад в глобальную безопасность и стабильность», — цитирует Эрдогана агентство Anadoly.

Заявки на вступление в НАТО две европейские страны передали в мае 2022 года на фоне ситуации на Украине. Именно позиция Турции стала в этом вопросе камнем преткновения. Анкара заблокировала процедуру, в качестве причины указав отказ претендентов на членство в Альянсе признавать все ее внутриполитические озабоченности.

Проблема решилась быстро, уже к концу июня. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в сфере безопасности, который учитывает все спорные моменты. Так Хельсинки и Стокгольм получили одобрение от большинства стран-членов НАТО. На сегодня заявки не ратифицированы лишь двумя странами Североатлантического альянса из 30 — Турцией и Венгрией. Судя по всему, скоро ситуация может измениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал стремление Финляндии вступить в НАТО.