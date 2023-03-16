«Не было угрозы»: Песков прокомментировал стремление Финляндии вступить в НАТО

Лишь две страны НАТО не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс — Турция и Венгрия. Однако скоро ситуация может измениться.

Москва опечалена стремлением Финляндии, а также Швеции вступить в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об этом во время брифинга.

В Кремле отметили, что ориентация стран на членство в Североатлантическом альянсе уже долгое время вызывает сожаление. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии или Швеции.

«У нас нет никаких споров с этими странами и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссией. Они не представляли для нас угрозу и, соответственно, никакой угрозы от нас не исходило для них. Мы можем только сожалеть в этой связи», — прокомментировал Песков.

Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается объявить о поддержке вступления Финляндии в НАТО. В Кремле отреагировали на подобное развитие событий.

«Что касается Турции — она является членом Альянса, членом НАТО, у них есть своя линия, свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются», — заключил Песков.

Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в Альянс после начала проведения спецоперации на Украине. Страны передали НАТО заявки весной 2022 года. Изначально Турция заблокировала процесс их рассмотрения, но уже в июне между странами был подписан меморандум (дипломатический документ с изложением взглядов правительства — Прим. ред.) в области безопасности. На данный момент заявки не ратифицированы лишь двумя странами — членами НАТО — Венгрией и Турцией.

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