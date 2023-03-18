Дас ист фантастиш! Российские огурцы в Польше удивили немцев

В Польшу регулярно завозят огурцы и помидоры из России. Все российские овощи на прилавках Польши прошли сертификацию.

Российские овощи находятся в свободной продаже в Польше, невзирая на масштабные западные санкции против России, пишут журналисты газеты Berliner Zeitung.

«ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» — недоумевают журналисты из Германии.

Как рассказали сами польские продавцы сельхозпродукции из России, российские поставщики огурцов имеют «все необходимые документы, тесты и сертификаты».

При этом авторы статьи обращают внимание на то, что сама Россия давно ввела ограничения на ввоз продуктов из Европы для стимулирования работы отечественных производителей.

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