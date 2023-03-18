Дас ист фантастиш! Российские огурцы в Польше удивили немцев

|
Иван Обухов
Иван Обухов 67

Berliner Zeitung: В Польшу регулярно завозят огурцы и помидоры из России

Дас ист фантастиш! Российские огурцы в Польше удивили немцев

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

Читайте нас в: Дзен Новости

В Польшу регулярно завозят огурцы и помидоры из России. Все российские овощи на прилавках Польши прошли сертификацию.

Российские овощи находятся в свободной продаже в Польше, невзирая на масштабные западные санкции против России, пишут журналисты газеты Berliner Zeitung.

«ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» — недоумевают журналисты из Германии.

Как рассказали сами польские продавцы сельхозпродукции из России, российские поставщики огурцов имеют «все необходимые документы, тесты и сертификаты».

При этом авторы статьи обращают внимание на то, что сама Россия давно ввела ограничения на ввоз продуктов из Европы для стимулирования работы отечественных производителей.

Ранее 5-tv.ru писал, чем британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми.

-5° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:35
Поставили подписи: Словакия передаст Украине более десятка истребителей
6:13
Дас ист фантастиш! Российские огурцы в Польше удивили немцев
5:51
Ароматные каникулы: нашествие скунсов сорвало уроки в канадской начальной школе
5:28
Москалькова предложила упростить получение детьми российского гражданства
5:14
Житель Казани избил соседа и отрезал ему ногу из-за недожаренного шашлыка
4:49
Деньги кончились: ООН заявляет о риске гуманитарной катастрофы в Афганистане

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Как откровенные фото мамы влияют на ребенка? Ответ психотерапевта
«Фальшивое видео»: в интернете высмеяли кадры падения беспилотника в Черное море
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео