Дас ист фантастиш! Российские огурцы в Польше удивили немцев
Berliner Zeitung: В Польшу регулярно завозят огурцы и помидоры из России
Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques
В Польшу регулярно завозят огурцы и помидоры из России. Все российские овощи на прилавках Польши прошли сертификацию.
Российские овощи находятся в свободной продаже в Польше, невзирая на масштабные западные санкции против России, пишут журналисты газеты Berliner Zeitung.
«ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» — недоумевают журналисты из Германии.
Как рассказали сами польские продавцы сельхозпродукции из России, российские поставщики огурцов имеют «все необходимые документы, тесты и сертификаты».
При этом авторы статьи обращают внимание на то, что сама Россия давно ввела ограничения на ввоз продуктов из Европы для стимулирования работы отечественных производителей.
Ранее 5-tv.ru писал, чем британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми.
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