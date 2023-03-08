«Кто же выигрывает экономическую войну?»: британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми

Удивлениям для иностранки стало то, что спустя год санкций против России, пустые полки оказались пустыми в самой Европе.

Журналист британского издания Daily Mail Рид заявила, что спустя год беспрецедентного санкционного давления, жизнь в России не поменялась.

В отличие от Туманного альбиона, жители которого вынуждены сталкиваться с дефицитом ряда продуктов, российские прилавки не бывают пусты.

«Жители Перми и других регионов в достатке имеют недорогие продукты. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже в самые суровые зимы», — сказала Рид

Как честно признает сам автор статьи, рассматривая снимки, сделанные в магазинах и фудкортах Перми, создается впечатление, что «хваленые западные санкции» против России никак не повлияли на повседневную жизнь ее рядовых граждан.

«Все это, конечно, заставляет задуматься, кто же выигрывает экономическую войну?», — резюмировала журналистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появились в продаже активированные за рубежом iPhone.