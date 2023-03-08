«Кто же выигрывает экономическую войну?»: британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми

|
Иван Обухов
Иван Обухов 1 043

Журналист Daily Mail Рид заявила об отсутствии изменений в России через год после санкций

«Кто же выигрывает экономическую войну?»: британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

Читайте нас в: Дзен Новости

Удивлениям для иностранки стало то, что спустя год санкций против России, пустые полки оказались пустыми в самой Европе.

Журналист британского издания Daily Mail Рид заявила, что спустя год беспрецедентного санкционного давления, жизнь в России не поменялась.

В отличие от Туманного альбиона, жители которого вынуждены сталкиваться с дефицитом ряда продуктов, российские прилавки не бывают пусты.

«Жители Перми и других регионов в достатке имеют недорогие продукты. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже в самые суровые зимы», — сказала Рид

Как честно признает сам автор статьи, рассматривая снимки, сделанные в магазинах и фудкортах Перми, создается впечатление, что «хваленые западные санкции» против России никак не повлияли на повседневную жизнь ее рядовых граждан.

«Все это, конечно, заставляет задуматься, кто же выигрывает экономическую войну?», — резюмировала журналистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появились в продаже активированные за рубежом iPhone.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
7:53
«Здесь тепло и хорошо!»: Петербург — лидер по бронированию отелей на праздники
7:37
Российские военные пресекли попытку прорыва украинских боевиков в ЛНР
7:20
Бородина пела и танцевала под советские шлягеры в Сочи в свой день рождения
7:01
Ольга Бузова лишилась искренней любви из-за популярности: «Это чувство я забыла»
6:45
«Кто же выигрывает экономическую войну?»: британскую журналистку поразили фотографии с рынка в Перми

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
«Обещали страшное»: освобожденные российские бойцы поделились пережитым в украинском плену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица