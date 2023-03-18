Ставшая мамой Лиза Моряк показала первые кадры из роддома: «Как тяжело…»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 72

Жена режиссера Сарика Андреасяна стала мамой еще в середине февраля. Но только сейчас решила поделиться пережитой болью.

Ставшая мамой Лиза Моряк показала первые кадры из роддома: «Как тяжело…»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ставшая мамой звезда фильма «Жизнь по вызову» Лиза Моряк показала первые фото из роддома. Пополнение в семье знаменитости произошло еще 19 февраля, но поделиться кадрами актриса решила только сейчас. Как пишет портал The Voice Mag, на них запечатлены фрагменты одного из самых важных моментов в жизни женщины, и это не секунды, минуты и часы радости — это муки, дала понять 25-летняя артистка.

«Если бы люди помнили, как тяжело достаются этому миру дети…» — вспомнила актриса.

Лизу тут же поддержали подписчицы, которые тоже когда-то пережили роды. По мнению некоторых, боль быстро забывается, кто-то до сих не готов решиться на следующую беременность. А некоторые просто сделали комплименты актрисе.

«Это поймут только женщины»;

«Я рисковала своей жизнью, чтоб на свет появился мой сынок, после такого больше не хочется рожать»;

«Какая красивая и нежная», — написали фолловеры.

На кадрах присутствует и супруг знаменитости, режиссер картины «Жизнь по вызову» Сарик Андреасян. На одном из фото он нежно держит любимую за руку, на другом — заботливо целует в лоб в ожидании чуда.

Кстати, для него это третий ребенок, первые двое детей — от предыдущего брака. Он рухнул, по мнению общественности, именно из-за начинающей артистки. По информации KP.RU бывшую жену режиссер оставил после того, как начал встречаться с Лизой. В 2019-м их уже видели вместе, а в 2022 влюбленные расписались. Актриса в тот момент уже была в интересном положении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье экс-возлюбленного Бузовой Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, возможно, скоро случится пополнение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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