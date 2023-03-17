«Будет четвертый»: подписчики решили, что у Тарасовых скоро будет прибавление

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Подписчики посчитали, что Тарасов и Костенко после отпуска объявят о новой беременности

«Будет четвертый»: подписчики решили, что у Тарасовых скоро будет прибавление

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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На днях Костенко выложила теплое видео, на котором она и ее муж Дмитрий Тарасов гуляют по песчаному пляжу, целуются и обнимаются.

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко отправились в отпуск на Мальдивы. На сказочные острова влюбленные улетели вместе с тремя детьми. Модель активно публикует яркие фотокарточки с отдыха на зависть поклонникам, сообщает издание dni.ru.

На днях Анастасия Костенко выложила теплое видео, на котором она и ее муж Дмитрий Тарасов гуляют по песчаному пляжу, целуются и обнимаются.

На модели надет яркий купальник, который подчеркивает спортивные изгибы ее тела и открывает все части тела модели. Фанаты звездной пары не оставили без внимания и комплиментов подтянутую фигуру Костенко. Многие были шокированы, что девушка выглядит так роскошно после трех родов.

Однако появились хэйтеры, которые сразу же стали искать изъяны. Они посчитали, что девушка отретушировала себя и обратили внимание на другие фото и видео.

«Множим любовь как можем», — подписала Костенко видео.

Некоторые подписчики решили, что Костенко и Тарасов готовятся стать родителям еще раз.

«Ну что? По традиции ждем четвертую беременность»;

«Домножитесь, после отпуска будет четвертый», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов продает загородный особняк, из которого выгнал бывшую жену.

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