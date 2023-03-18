Кинжал в сердце: почему идея Украины производить снаряды под землей обречена на провал

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Игорь Рязов
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Военный эксперт Кнутов назвал обреченной идею Украины производить снаряды под землей

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Выпуск боеприпасов на глубине 30-50 метров под землей сделает цеха неуязвимыми для российских войск, уверены в Киеве. Это убеждение давно не актуально, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Идея Украины развернуть массовое производство снарядов под землей обречена на провал из-за наличия у России гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это вряд ли защитит от таких ракет, как гиперзвуковой „Кинжал“. Почему? Потому что при первом применении „Кинжала“ с его помощью был нанесен удар по украинскому складу бомб, который находился в горах Ивано-Франковской области. Этот склад был построен в 60-е годы в Советском Союзе и должен был выдержать попадание ядерной бомбы. Несмотря на это, ракета „Кинжал“ благодаря своей кинетической энергии пробила горную породу и уничтожила склад», — объяснил специалист.

Юрий Кнутов добавил, что снаряды можно производить под землей. Так делали в СССР во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Данный способ производства позволял сберечь станки и людей от ударов обычными бомбами.

Однако современные средства поражения — включая ракеты «Кинжал» — способны вывести из строя целый подземный цех, уверен военный эксперт. Хотя это будет сопряжено с некоторыми сложностями.

«Они (украинцы — Прим. ред.) могут разместить подобного рода предприятия на территории западной Украины — в горных Закарпатских районах. Там не так просто обнаружить предприятие и не так просто навести ракету туда», — подытожил Юрий Кнутов.

«Кинжал» достигает скорости в десять махов и способен поражать цели на расстоянии свыше двух тысяч километров. Фото: www.globallookpress.com / United Aircraft Corporation

С предложением развернуть массовое производство боеприпасов в подземных хранилищах ранее выступил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, наладить выпуск снарядов можно в центральной и западной Украине. При этом он призвал «разнести» производство: в одном городе изготавливать корпуса, в другом — детонаторы, в третьем — устанавливать взрывчатку. Свою идею Геращенко аргументировал тем, что на глубине 30-50 метров производства якобы будут неуязвимы для российских ударов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев испытывает серьезный снарядный голод. Даже в Пентагоне призывают Киев снизить интенсивность боев. Нынешние поставки вооружений Украине там назвали «последней попыткой».

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